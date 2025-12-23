Çeyrek altın 10 bin TL'nin üstüne çıktı

Ons altın iki gün üst üste rekor kırarken, çeyrek altın da tarihi seviyeye ulaştı. Gram altın güne yükselişle başlayarak saat 17.00 itibarıyla 6.180 TL’yi aştı. Ons altın ise 4.477 dolardan işlem görerek 5 bin dolara yaklaşırken, çeyrek altın fiyatları 10 bin TL sınırını aştı.

"1979'dan bu yana en iyi yıllık performans"

Analistler, altın fiyatlarında görülen yükseliş eğiliminde merkez bankalarının alımlarına devam etmesinin de etkili olabileceğini kaydetti.

Altın bu yıl yüzde 70 oranında değer kazandı ve 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansına ilerledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD-Venezuela arasındaki gerilim, belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak altını yatırımcıların radarında tutuyor” dedi. Waterer, ABD faiz oranlarının daha da gevşeyeceği beklentisiyle bu hafta altının, daha geniş çaplı bir pozisyon değişiminin parçası olarak sert yükseldiğini de ekledi.

Waterer, alıcıların değerli metalleri portföyleri çeşitlendirmek ve değer korumak için etkili bir araç olarak görmeye devam ettiğini belirterek, “Altın ya da gümüşte henüz zirveye ulaştığımızı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.