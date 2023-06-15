Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altında Fed'in faiz kararını açıklamasından sonra bir miktar düşüş yaşandı. Sabah saatlerinde 1.463,29 liraya kadar gerileyen gram altın, yeniden toparlanarak 1.471 liraya çıktı.
Ons altında da 1.933 dolara kadar indi.
Çeyrek altın fiyatları ise 2.418 liraya kadar geriledi. Piyasaların açılmasıyla birlikte 2.433 liraya çıktı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.459,43 TL
Çeyrek altın 2.432,33 TL
Yarım altın 4.864,67 TL
Tam altın 9.725,87 TL
Cumhuriyet altını: 9.926,35 TL
ABD doları: 23.6660 TL (Saat 10.30 itibariyle)
Euro: 25,5875 TL (Saat 10.30 itibariyle)