  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 1 Temmuz 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 1 Temmuz 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.252,75 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.972,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.943,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.117,23 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.758,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 67.968,76 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.319,39 dolar

Kredi çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi ne kadar? İşte oranlarKredi çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi ne kadar? İşte oranlarEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı...Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Misyon Bank, ikinci bono ihracını tamamladı
Misyon Bank, ikinci bono ihracını tamamladı
Küresel piyasalarda gözler ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda
Küresel piyasalarda gözler ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)
TBB Genel Sekreterliğine Nurullah Bakır atandı
TBB Genel Sekreterliğine Nurullah Bakır atandı
ABD doları kritik bir haftaya giriyor
ABD doları kritik bir haftaya giriyor
Piyasalarda 'kurultay' coşkusu! Bankalarda yükseliş yüzde 9'u aştı
Piyasalarda 'kurultay' coşkusu!
30 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

30 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım