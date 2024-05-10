Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altının ons fiyatı, ABD'den gelen verilerden aldığı destekle 2358 dolara kadar çıkarak, yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın fiyatı da ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren ekonomik verilerin ardından değer kazanarak, nisan ayından bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.
Bugünkü işlemlerde 2358 dolara kadar yükselen ons altın, saat 08.53 itibarıyla yüzde 0,41 primle 2356 liradan işlem gördü.
Ons altına paralel hareketini sürdüren gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,49 yükselişle 2445 liradan alıcı buldu.
Güncel altın satış fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.056,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.111,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 15.820,24 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.150,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 39.671,92 TL