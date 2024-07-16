Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yükselirken, küresel piyasalar para politikasına ilişkin ipucu edinmek için ABD'e açıklanacak ekonomik verileri yakından takip edecek.

Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 2432 dolara kadar yükselerek tarihi zirve seviyelerine yaklaşırken; saat 09.41 itibarıyla yüzde 0,39 primle 2431 dolardan alıcı buldu.

Gram altın zirveye yakın

Gram altın fiyatında, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişlerle hareketlilik devam ediyor. Gram altın bugünkü işlemlerde 2585 liraya kadar çıkarak, 2589 lira olan rekor seviyesinin yakınına kadar yaklaşırken; şu dakikalarda yüzde 0,55 primle alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.233,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.459,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.741,63 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.865,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 41.982,45 TL