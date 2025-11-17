  1. Ekonomim
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 17 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küresel piyasalarda ons altın fiyatı geçen hafta 4.004-4.245 dolar gibi geniş bir aralıkta dalgalandıktan sonra, cuma kapanışını 4.085 dolardan gerçekleştirdi.

Özellikle haftanın son 2 işlem gününde satış baskısının öne çıktığı görüldü. Buna rağmen ons fiyatı haftayı yüzde 2,11 primle tamamlamayı başardı.

Altında yeni haftada işlemler (TSİ 07:15 itibarıyla) 4.084 dolara yakın seviyelerden “sınırlı negatif” bir açılışa işaret ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5 bin 528 liradan işlem gördü.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,9 azalışla 5 bin 549 liradan tamamladı. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 528 lira seviyesinden karşılık buldu.

Çeyrek altın 9 bin 410 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 500 liradan satılırken, güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 59 dolarda seyretti.

Fed beklentileri fiyatlamaları olumsuz etkiliyor

ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. ABD Merkez Bankası üyelerinden gelen açıklamalar, aralık ayına ilişkin faiz indirim beklentilerinin zayıflamasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

