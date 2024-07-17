Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)

Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların ardından eylülde faiz indirimi beklentilerinin artmasından destek alarak tarihi zirveye yükseldi. Rekor seviyesini 2482 dolara yükselten ons atın, saat 10.59 itibarıyla yüzde 0,21 primle 2474 dolardan işlem gördü. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2500 dolar seviyesi direnç, 2400 ve 2350 dolar seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ve ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizlikler emtia fiyatlarının üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası başkanlık ihtimali oldukça güçlenirken, bu durumun jeopolitik riskleri ve ticaret savaşlarını tekrar gündeme getirebileceği endişesi altının ons fiyatını destekliyor.

Gram altında rekor üzerine rekor

Ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 2639 liraya çıkaran gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,40 artışla 2631 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 312 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 181 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel 2 bin 624 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,04 üzerinde 2 bin 622 liradan tamamlamıştı.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.325,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.643,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.995,51 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.232,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 42.619,10 TL