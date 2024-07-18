Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)

Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerinin kuvetlenmesi ve altına talebi artırmasıyla yükselerek dün kaydettiği tarihi zirveye yakın seyrediyor.

Dünkü işlemlerde tüm zamanların en yüksek seviyesini 2483 dolara taşıyan ons altın, bugün ise en yüksek 2472 dolara kadar çıktı. Sarı maden, saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,52 primle 2471 dolardan işlem gördü. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 500 dolar seviyesi direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda, ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı. Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Para piyasalarında Fed'in bu sene en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, üç faiz indirimi olabileceğine ilişkin tahminler de güç kazanmaya devam etti.

Gram altında primli seyir

Haftanın 4'üncü işlem gününde 2630 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,58 artışla 2629 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 353 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 343 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki değer kaybına paralel 2 bin 607 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 2 bin 615 liradan tamamlamıştı.