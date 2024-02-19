Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Şubat 2024 güncel altın fiyatları

Ons altın fiyatı, dolar endeksinin hafif gerilemesi ve Ortadoğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasının ardından, güvenli liman etkisiyle 2023 dolara kadar yükseldi ve böylelikle yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Ons altın, saat 14.13 itibarıyla yüzde 0,32 yükselişle 2018 dolarda işlem gördü. Altının ons fiyatında teknik açıdan 2040 ve 2060 dolar seviyeleri direnç, 2010 ve 2000 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin tarihin açıklanan makroekonomik verilerle ötelenmeye devam etmesine karşın, piyasalarda "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlü kalmayı sürdürmesinin risk iştahını canlı tuttuğunu ifade etti.

Gram altın primli

Gram altın fiyatı, ons altına paralel değer kazanırken; şu dakikalarda yüzde 0,41 primle 2003 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 yükselişle 1995 liradan tamamlamıştı.