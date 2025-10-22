Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)

Yatırımcılar, son haftalarda değerli metallerde yaşanan yükselişlerin aşırı değerlenmeye yol açtığı endişesiyle kâr satışına yöneldi.

Spot altın ons başına 4.090 dolar civarında işlem gördü. Bu, önceki seansta yaşanan yüzde 6,3’lük düşüşün ardından son 12 yılın en sert günlük gerilemesi oldu.

Citigroup, Salı günkü sert düşüşün ardından “ağırlığı artır” tavsiyesini geri çekti ve pozisyonların aşırı şişmesinden endişe ettiğini belirtti. Banka stratejistleri Charlie Massy-Collier’in de aralarında bulunduğu bir notta, altının önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar civarına gelmesini beklediklerini yazdı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.584,55 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.937,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.873,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.613,77 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.564,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 99.338,20 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.128,19 dolar