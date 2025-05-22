  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 22 Mayıs 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Mayıs 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.167,84 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.914,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.829,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.170,72 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.530,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 68.135,16 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.334,57 dolar

Konut kredilerinde yükseliş! En düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tabloları...Konut kredilerinde yükseliş! En düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tabloları...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den son hava raporu: Yağmurlara kısa ara! Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacakMeteoroloji'den son hava raporu: Yağmurlara kısa ara! Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacakGündem
Özel Halk Otobüsleri bugün iş bırakacak: İBB'den açıklama geldiÖzel Halk Otobüsleri bugün iş bırakacak: İBB'den açıklama geldiGündem

 

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)
"Global hisse senetleri için görünümün daha yapıcı"
"Global hisse senetleri için görünümün daha yapıcı"
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Morgan Stanley'den hisse ve tahvil tavsiyesi
Morgan Stanley'den hisse ve tahvil tavsiyesi
Küresel piyasalar yön arayışında
Küresel piyasalar yön arayışında
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)
21 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

21 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım