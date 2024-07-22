  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)

Geçen haftayı düşüşle tamamlayan altın fiyatları, yeni haftaya iyimser başladı. Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 22 Temmuz 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Ons altın fiyatları, zayıflayan dolar ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinden destek alarak yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında izleyeceği yola ilişkin ipuçları edinmek için açıklanacak ekonomik veriler yakından izlenecek.

2412 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 2404 dolardan işlem gördü.

Ons altındaki yükselişin etkisiyle 2564 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,08 artışla 2552 liradan alıcı buldu.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.277,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.545,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.912,85 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.039,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 42.411,82 TL

Fahiş fiyat dengeyi bozdu: Tatilciden sonra turizmci de rotayı komşuya çevirdiFahiş fiyat dengeyi bozdu: Tatilciden sonra turizmci de rotayı komşuya çevirdiEkonomi
22 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...22 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Gece yarısı peş peşe depremler yaşandı, birçok ilden hissedildiGece yarısı peş peşe depremler yaşandı, birçok ilden hissedildiGündem
Meteoroloji tek tek sıraladı... Hava sıcaklıkları 42 derecenin üzerine çıkacakMeteoroloji tek tek sıraladı... Hava sıcaklıkları 42 derecenin üzerine çıkacakGündem
19 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları...

Altın Haberleri

19 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın yatırım finans