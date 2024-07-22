Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)
Geçen haftayı düşüşle tamamlayan altın fiyatları, yeni haftaya iyimser başladı. Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 22 Temmuz 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatları, zayıflayan dolar ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinden destek alarak yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında izleyeceği yola ilişkin ipuçları edinmek için açıklanacak ekonomik veriler yakından izlenecek.
2412 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 2404 dolardan işlem gördü.
Ons altındaki yükselişin etkisiyle 2564 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,08 artışla 2552 liradan alıcı buldu.
Güncel altın satış fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.277,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.545,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.912,85 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.039,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 42.411,82 TL