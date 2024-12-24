  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (24 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (24 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 24 Aralık 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (24 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Aralık 2024 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.967,33 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.941,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.882,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.634,51 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.689,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.236,85 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.619,47 dolar

Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: Zirveyi iki isim paylaştı! Hangi isim ne kadar alacak?Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: Zirveyi iki isim paylaştı! Hangi isim ne kadar alacak?Kültür - Sanat
Kredi çekecekler dikkat! 50 ve 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte oranlarKredi çekecekler dikkat! 50 ve 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte oranlarEkonomi
TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 24 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 24 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Finans
Avrupa'da piyasalar Noel tatiline giriyor
Avrupa'da piyasalar Noel tatiline giriyor
Küresel piyasalarda Noel tatili öncesinde karışık seyir hakim oluyor
Küresel piyasalarda Noel tatili öncesinde karışık seyir hakim oluyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Halkbank dijital katılım bankası için BDDK'ye başvurdu
Halkbank dijital katılım bankası için BDDK'ye başvurdu
İş Bankası 750 milyon dolarlık eurobond için erken itfa kararı aldı
İş Bankası 750 milyon dolarlık eurobond için erken itfa kararı aldı
Avrupa tahvil getirileri yükseliyor
Avrupa tahvil getirileri yükseliyor
23 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...

Altın Haberleri

23 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım