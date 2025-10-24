Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (24 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)

Spot altın ons başına 4.140 doların üzerinde tutunarak haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 düşüşle Mayıs ayından bu yana en büyük haftalık kaybına yöneldi.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gelecek hafta ticaret savaşını yatıştırmak amacıyla yapacağı görüşme öncesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşme ihtimalini değerlendiriyor.

Olası bir anlaşma, altın gibi güvenli liman varlıklara olan talebi destekleyen jeopolitik gerilimi azaltabilir.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Ekim 2025 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.569,44 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.676,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.340,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.585,31 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.527,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 96.759,19 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.118,69 dolar