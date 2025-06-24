  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (24 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (24 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 24 Haziran 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (24 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Haziran 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.276,67 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.068,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.139,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.351,17 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.144,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 71.095,34 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.353,41 dolar

TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...Ekonomi
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 24 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 24 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak: İşte il il hava durumu tahminleriYurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak: İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Euro tarihi rekor kırdı! (24 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Euro tarihi rekor kırdı! (24 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Euro tarihi rekor kırdı! (24 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıktı! Goldman Sachs'dan yeni petrol tahmini: 110 doları görebilir
Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıktı!
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında sınırlı yükseliş
23 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

23 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları
Euro tarihi rekor kırdı! (24 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Euro tarihi rekor kırdı! (24 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında sınırlı yükseliş

Yatırım Haberleri

Dolar fiyatlarında sınırlı yükseliş
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım