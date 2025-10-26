  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 26 Ekim 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.545,35 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.683,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.355,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.507,30 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.556,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 96.563,54 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.112,61 dolar

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kuzeyde sıcaklıklar azalacak, doğuda kar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriKuzeyde sıcaklıklar azalacak, doğuda kar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın frene bastı, dolar güçlendi: Borsa İstanbul coştu
Altın frene bastı, dolar güçlendi: Borsa İstanbul coştu
Dolarda yükseliş sürüyor! Zirve tazeledi: 42 TL'yi aştı
Dolar zirve tazeledi: 42 TL'yi aştı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (24 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
24 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altında denge arayışı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altında denge arayışı: İşte 23 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
TCMB Faiz İndirdi: Borsa İstanbul ve Altın Fiyatlarında Yeni Dönem | Şans Sohbetleri

Altın Haberleri

TCMB Faiz İndirdi: Borsa İstanbul ve Altın Fiyatlarında Yeni Dönem | Şans Sohbetleri
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar zirve tazeledi: 42 TL'yi aştı

Yatırım Haberleri

Dolar zirve tazeledi: 42 TL'yi aştı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım