  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Mart 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 26 Mart 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 3.686,44 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.098,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 12.195,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 24.322,40 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24.289,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 60.992,53 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.016,67 dolar

Borsada yabancı yatırımcı takip edildi: İşte yabancı payı artan ve düşen hisseler...Borsada yabancı yatırımcı takip edildi: İşte yabancı payı artan ve düşen hisseler...Ekonomi
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ekonomiyi nasıl etkileyecek?Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ekonomiyi nasıl etkileyecek?Ekonomi
Motorine zam geldi, sıra LPG'de: İşte 26 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam geldi, sıra LPG'de: İşte 26 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den yeni hava raporu: Doğuda sıcaklıklar artıyor, kuzeyde sağanak yağışa dikkat!Meteoroloji'den yeni hava raporu: Doğuda sıcaklıklar artıyor, kuzeyde sağanak yağışa dikkat!Gündem

 

Finans
Barclays, S&P 500 hedefini Wall Street'in en düşüğüne indirdi
Barclays, S&P 500 hedefini Wall Street'in en düşüğüne indirdi
Euro/dolar paritesi için 1,05 tahmini
Euro/dolar paritesi için 1,05 tahmini
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
TL mevduat faizinde yükseliş durmuyor!
TL MEVDUAT FAİZİNDE YÜKSELİŞ DURMUYOR!
25 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

25 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Stadyum Projesi Bakanlığa Teslim Edildi, Raylı Sistem Master Planı Yapılıyor

Yatırım Haberleri

Stadyum Projesi Bakanlığa Teslim Edildi, Raylı Sistem Master Planı Yapılıyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım