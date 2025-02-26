Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 3 bin 410 liradan işlem gördü.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 3 bin 413 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 410 lira düzeyinde bulunurken, aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 720 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 790 liradan, altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 910 dolardan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizlik, küresel ticaret savaşı endişelerini artırarak varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi devam ederken, Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı adımların küresel ticareti sekteye uğratabileceğine dair endişeler varlığını koruyor.

Trump'ın ABD'nin yakın ticari ilişkileri bulunan ülkelerle tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik kaygılar risk algısının yükselmesine neden oluryor. Makroekonomik verilerden alınan sinyaller de yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor.

Söz konusu gelişmeler tahvil talebinin güçlenmesine neden olurken, son beş iş gününde de gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 10 baz puan azalışla yüzde 4,29'a inerek, 12 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvili yeni günde yüzde 4,33'te dengelendi, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 106,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 900 dolar seviyesinin destek, 2 bin 950 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.