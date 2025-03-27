Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 18.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 739 lira seviyesinde bulunurken, aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 400 liradan satıldı.

Dün altının ons fiyatı ve dolar/TL paritesindeki sınırlı harekete paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 689 liradan tamamladı.

Ons altında yeni zirve

Ons altın fiyatı, 3059 dolara yükselerek yeni rekor seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda ise, yüzde 1,14 primle 3 bin 54 dolardan işlem görüyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 50 dolar seviyesi direnç, 3 bin dolar seviyesi destek konumunda bulunuyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı yeni tarife adımları küresel çapta risk algısını yükselterek, güvenli liman varlıklara olan talebi artırıyor.

Tarifelere ilişkin gelişmeler ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.