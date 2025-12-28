  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 28 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 28 Aralık 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.250,52 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.349,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.692,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.230,46 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.195,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.392,33 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.531,47 dolar

Benzine indirim gelecek mi? İşte 28 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 28 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu kar uyarısı! Kar, hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerMeteoroloji'den 10 il için sarı kodlu kar uyarısı! Kar, hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans
Bakanlık ifşa etti: Lahmacunda sakatat, baharatta gıdada yasaklı boya tespit edildi! İşte o markalarBakanlık ifşa etti: Lahmacunda sakatat, baharatta gıdada yasaklı boya tespit edildi! İşte o markalarGündem

 

Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 25 Aralık güncel fiyatlar

Altın Haberleri

Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 25 Aralık güncel fiyatlar
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım