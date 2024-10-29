  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 29 Ekim 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 29 Ekim 2024 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 3.033,83 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.168,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.329,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.421,89 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.587,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.211,34 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.754,25 dolar

Akaryakıtta indirim beklentisi: İşte 29 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıtta indirim beklentisi: İşte 29 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecekMeteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecekGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Haftanın en önemli günü cuma! İşte beklentiler
Haftanın en önemli günü cuma! İşte beklentiler
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Döviz fiyatlarında yatay seyir
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları baskı altında!
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
27 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları...
Altın fiyatları baskı altında!

Altın Haberleri

Altın fiyatları baskı altında!
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Döviz fiyatlarında yatay seyir

Yatırım Haberleri

Döviz fiyatlarında yatay seyir
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım