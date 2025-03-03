  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)

Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 3 Mart 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 3 Mart 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 3.363,98 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.543,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 11.085,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 22.002,97 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.078,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 55.177,13 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.864,18 dolar

Düşük mevduatta yüzde 50 için son hafta! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisiDüşük mevduatta yüzde 50 için son hafta! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisiEkonomi
Benzine indirim kapıda: İşte 3 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim kapıda: İşte 3 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düşecekMeteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düşecekGündem
İşte Bahçeli-Demirtaş görüşmesinin perde arkasıİşte Bahçeli-Demirtaş görüşmesinin perde arkasıGündem

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
2 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları
Kredi vadeleri uzadı, talep arttı: İhtiyaç kredisi aramaları yüzde 25 yükseldi
Kredi vadeleri uzadı, talep arttı: İhtiyaç kredisi aramaları yüzde 25 yükseldi
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
2 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

2 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım