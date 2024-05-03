Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)
Ons altın fiyatı, haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanırken; bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi yön belirleyici olacak. Gram altın fiyatı ise, ons altına paralel seyrini sürdürüyor. ABD Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 3 Mayıs 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, dün günü negatif tarafta tamamlarken; üst üste ikinci haftayı da kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Sarı maden, önceki gün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışının muhtemel olmadığına dair sözleri üzerine, yüzde 2'ye yakın yükselerek 2328 dolara kadar çıkmıştı.
Küresel piyasalar, bugün Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini yakından takip edecek. Sürpriz gelecek bir veri ile, altın fiyatlarının hareketlenmesi bekleniyor.
2300 - 2308 dolar arasında bulunan ons altın, saat 08.03 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 2307 dolarda işlem gördü.
Gram altın da primli
Gram altın, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; şu sıralarda yüzde 0,30 kayıpla 2403 liradan alıcı buldu.