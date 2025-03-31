  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 31 Mart 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 31 Mart 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 3.792,80 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.325,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 12.649,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 24.778,12 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 25.194,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 62.116,56 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.106,23 dolar

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 31 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 31 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
TCMB’den tahvil piyasasını güçlendirecek adım
TCMB’den tahvil piyasasını güçlendirecek adım
Düşüş sürüyor: Döviz dönüşümlü KKM’de çözülme hızlandı
Düşüş sürüyor: Döviz dönüşümlü KKM’de çözülme hızlandı
Piyasadaki türbülans para piyasası fonlarını vurdu!
Piyasadaki türbülans para piyasası fonlarını vurdu!
Mehmet Şimşek: Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor
"Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor"
Bayram öncesi kredi talebi zirvede: Aramalar 7 kat arttı
Bayram öncesi kredi talebi zirvede: Aramalar 7 kat arttı
Altın rekora doymuyor!

Altın Haberleri

Altın rekora doymuyor!
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım