  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 31 Temmuz 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 31 Temmuz 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.302,51 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.096,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.192,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.245,46 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.254,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 70.830,26 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.295,72 dolar

Benzine indirim gelecek mi? İşte 31 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 31 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den yağış, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşecek mi? İşte tahminler...Meteoroloji'den yağış, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşecek mi? İşte tahminler...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans
Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Garanti BBVA'dan yılın ilk yarısında 53,6 milyar TL net kâr
Garanti BBVA'dan yılın ilk yarısında 53,6 milyar TL net kâr
TSKB ilk yarıda aktif büyüklüğünü yüzde 24 artırdı
TSKB ilk yarıda aktif büyüklüğünü yüzde 24 artırdı
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişte
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişte
Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
30 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

30 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında yatay seyir

Yatırım Haberleri

Dolar fiyatlarında yatay seyir
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım