  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)

Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 4 Kasım 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 4 Kasım 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 3.026,23 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.121,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.237,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.293,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.402,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.890,08 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.742,14 dolar

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteorolojiden sis ve pus uyarısı: Kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları düşecekMeteorolojiden sis ve pus uyarısı: Kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları düşecekGündem
Ekim ayı enflasyonu bugün açıklanacak: Kira artış oranı da belli olacakEkim ayı enflasyonu bugün açıklanacak: Kira artış oranı da belli olacakEkonomi
Maliye Bakanlığı düğmeye bastı: Site aidatları ve kiralık araçlara sıkı denetimMaliye Bakanlığı düğmeye bastı: Site aidatları ve kiralık araçlara sıkı denetimGündem
Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İşte ünlü bankanın tahmini
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İşte ünlü bankanın tahmini
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
3 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Buffett’ın kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Buffett’ın kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Gelecek hafta piyasalar enflasyon, Fed ve ABD seçimlerine odaklanacak
Gelecek hafta piyasalar enflasyon, Fed ve ABD seçimlerine odaklanacak
3 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...

Altın Haberleri

3 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım