  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)

Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Ağustos 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Ağustos 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.619,20 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.325,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.641,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 17.198,20 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.228,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 43.127,39 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.453,33 dolar

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)Finans
Meteorolojiden rüzgar uyarısı: Sağanak yağış yurt genelinde etkisini gösterecekMeteorolojiden rüzgar uyarısı: Sağanak yağış yurt genelinde etkisini gösterecekGündem

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Gram altında zirve koşusu sürer mi?
Gram altında zirve koşusu sürer mi?
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
4 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...
Buffett’ın kasasındaki rekor para, Apple satışı ve BİST 100 karşılaştırması!
Buffett’ın kasasındaki rekor para, Apple satışı ve BİST 100 karşılaştırması!
Buffett gibi uzun vadeli yatırımcı olmak gerçekten kârlı mı?
Buffett gibi uzun vadeli yatırımcı olmak gerçekten kârlı mı?
4 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...

Altın Haberleri

4 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın yatırım finans