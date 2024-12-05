Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 2 bin 959 liradan satıldı.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 959 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına paralel 2 bin 959 lira seviyesinde bulunurken, aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 648 dolardan işlem gördü.

ABD'de açıklanan veriler ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği güçlendirirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin iyi durumda olduğunu ve bunun devam etmesinin önünde hiç bir engelin bulunmadığını açıklaması varlık fiyatlarında risk iştahını besledi.

Powell'ın, ABD'de Başkan seçilen Donald Trump ve oluşturacağı kabine ile gerginlik yaşanmasını beklemediğine dair açıklamaları seçim sonrasında başlayan Fed-Trump olası uyumsuzluğunun oluşturduğu soru işaretlerini bir nebze giderirken, Powell faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolunda olduklarını dile getirdi.

Powell'ın konuşmasının ardından bankanın bu ay faiz indirimine gideceği ihtimali kuvvetlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık'taki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülüyor.

Öte yandan, Powell'ın Bitcoin'in aslında doların değil ancak altının bir alternatifi olduğunu dile getirmesi dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.