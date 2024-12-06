  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)

Haftanın son gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 6 Aralık 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 6 Aralık 2024 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.953,00 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.965,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.932,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.696,85 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.784,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.376,10 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.642,60 dolar

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Güneyde sağanak yağış, kuzeyde kar etkili olacakMeteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Güneyde sağanak yağış, kuzeyde kar etkili olacakGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Euro, Fransa’ya rağmen yükseldi
Euro, Fransa’ya rağmen yükseldi
Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
5 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
5 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...

Altın Haberleri

5 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım