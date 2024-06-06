Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Haziran 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine eylül ayında başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde gerilemeyle değer kazandı.

2375 dolara kadar yükselen ons altın, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,50 primle 2367 dolarda bulundu. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2380 ve 2400 dolar direnç, 2350 ve 2330 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.

Gram altın primli

Gram altın fiyatı ise, aynı dakikalarda yüzde 0,55 artışla 2452 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 100 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 443 liradan tamamlamıştı.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.058,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.108,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 15.989,79 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.167,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 40.097,10 TL