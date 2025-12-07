  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 7 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 7 Aralık 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.746,23 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.509,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.017,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.858,23 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.883,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.935,90 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.202,48 dolar

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kar, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar: Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı! İşte tahminler...Kar, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar: Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı! İşte tahminler...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Küresel piyasalarda Fed, yurt içinde TCMB izlenecek
Küresel piyasalarda Fed, yurt içinde TCMB izlenecek
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Anayasa Mahkemesi'nden TMSF'nin yetkilerine tırpan
Anayasa Mahkemesi'nden TMSF'nin yetkilerine tırpan
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık güncel altın fiyatları

Altın Haberleri

Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım