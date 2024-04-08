Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altının ons fiyatı, yeni haftaya zirvesini yenileyerek başlarken; gram altın fiyatı ise, ons altından aldığı destekle rekorunu yeniledi. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 8 Nisan 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, ABD mart tarım dışı istihdam raporunu gölgede bırakan spekülatif alımlar ve Ortadoğu'daki gerilimden destek bularak tarihi rekor seviyesini 2354 liraya taşıdı. Sarı maden, saat 09.24 itibarıyla 0,26 yükselişle 2335 dolarda bulundu.
Küresel piyasalar Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerini takip edecek.
Gram altın fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2419 liraya taşıdı. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 0,35 primle 2404 liradan alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 2.409,35 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.331,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.389,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 15.827,68 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.458,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 39.690,57 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.341,93 dolar