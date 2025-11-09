  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 9 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Kasım 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.434,09 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.245,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.479,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.776,52 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.829,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 92.223,32 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.004,39 dolar

Benzine zam gelecek mi? İşte 9 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 9 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...Gündem
500 bin sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor500 bin sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyorEkonomi
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
Piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
Piyasa bozucu eylemlere karışanlara verilen cezaların 10 aylık bilançosu belli oldu
Piyasa bozucu eylemlere karışanlara verilen cezaların 10 aylık bilançosu belli oldu
Ekim ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Ekim ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Küresel piyasalarda ABD verilerine ilişkin belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor
Küresel piyasalarda ABD verilerine ilişkin belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altında düşüş eğilimi sona erdi mi? İşte 7 Kasım güncel fiyatlar

Altın Haberleri

Altında düşüş eğilimi sona erdi mi? İşte 7 Kasım güncel fiyatlar
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım