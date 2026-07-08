Chicago'da soya yağı vadeli fiyatı 3 haftanın en yükseğinde

Chicago'da soya yağı vadeli fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırılarının ardından petrol fiyatlarının yükselmesiyle son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

En yoğun işlem gören soya yağı kontratları çarşamba günü %1,8'e kadar yükselerek art arda beşinci işlem gününde de değer kazandı.

Yükseliş, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılara karşılık olarak İran'da 80'den fazla noktayı hedef aldığını açıklamasının ardından ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve bunun biyoyakıt hammaddelerine yönelik talep beklentilerini artırmasının etkisiyle gerçekleşti.