Çimento ve beton şirketlerinin yükselişi durmuyor

Şebnem TURHAN

Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığı 6 Şubat gününden bu yana Borsa İstanbul'un işleme açık olduğu günlerde en çok dikkat çeken hisse senetleri çimento ve beton şirketlerine ait oldu. Kendi aralarında getiri açısından farklılık gösterse de çoğu çimento şirketi hisse fiyatı 7 işlem gününde neredeyse fiyatını ikiye katladı. Deprem öncesi 3 Şubat kapanışa göre bugün itibariyle Konya Çimento hisseleri yüzde 94,86 yükselerek 4774 liraya çıktı ve yine tavan gördü.



Onu bugün yine tavan olan Oyak Çimento yüzde 94,56'lık yükselişle takip ediyor. Oyak Çimento'nun da hisse fiyatı 3 Şubat'taki 20.6 liradan bugün 40.08 liraya yükseldi. Çimento şirketlerinden bugün yine tavan seviyelerini gören Nuh Çimento yüzde 94,28 yükseldi ve hisse fiyatı 183.3 liraya çıktı.

Afyon Çimento da bugün tavan gördü, 3 Şubat'tan bu yana yükselişi yüzde 94,14 ve fiyat ise 12.6 liraya gelmiş durumda. Bursa Çimento bugün tavan ve yüzde 86,61'lik yükselişe imza attı sadece 7 işlem gününde. Çimsa bugün tavan seviyede 7 işlem günüdeki yükselişi yüzde 81,06.

Akçansa yüzde 58,83 yükseldi, Göltaş Çimento ise yüzde 47,94’lük getiriye imza attı. Batı Anadolu ve Batı Söke Çimento hisseleri bu 7 işlem gününü biraz daha dalgalı geçirerek daha düşük seviyelerde getiri sağladılar.

Beton hisselerinde ise en hızlı yükselişi Çimbeton yüzde 94,75 ile yaptı. Niğde Beton yüzde 94,62, Boğaziçi Beton ise yüzde 18,63’lük getiri sağladı 7 işlem gününde.