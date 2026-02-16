Çin piyasaları bu hafta kapalı olacak

  1. Ekonomim
Çin piyasaları, ay yeni yılı tatili nedeniyle bu hafta kapalı olacak.

Çin’de hisse senedi, metal ve yuan piyasaları bu hafta ay yeni yılı tatili nedeniyle kapalı olacak ve işlemler 24 Şubat Salı günü yeniden başlayacak. Çin bankalararası tahvil piyasası da aynı tarihlerde kapalı olacak.

Hong Kong Borsası ve Takas Merkezi ise 17-19 Şubat tarihleri arasında tatil nedeniyle kapalı olacak ve 20 Şubat Cuma günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

