Çin yuan'ı 15 ayın en güçlü seviyesine sabitledi

Çin Merkez Bankası Pazartesi günü yuan'ı dolar karşısında 7,03 seviyesine sabitledi. Bu, 30 Eylül 2024'ten bu yana en güçlü sabitleme. Para birimi bu yıl dolar karşısında neredeyse yüzde 4 değer kazandı ancak euro ve diğer para birimleri karşısında değer kaybetti.

Çin para biriminin göreceli zayıflığı, Amerikalı ve Avrupalı liderler için bir sorun. Liderleri ihracatçılarına haksız avantaj sağladığını ve Çin'in muazzam ticaret fazlasına katkıda bulunduğunu düşünüyor.

Bank of Singapore'dan baş ekonomist Mansoor Mohi-uddin, "Yıl sonuna doğru yuan'ın güçlenmesinde bir ivme gördüğümüz açık. Açıkça para biriminin yükselmesine izin veriyorlar ancak kontrollü bir şekilde" dedi.

Ekim ayında kabul edilen ticaret ateşkesinden önce, Çin mallarına uygulanan ABD tarifeleri bir aşamada yüzde 145 kadar yüksekti. Mohi-uddin, "Şimdi tarife durumu çok daha net ve daha az sorunlu hale gelince, para biriminin toparlanmaya başladığını görüyorsunuz" dedi.

Merkez bankası para biriminin güçlenmesine izin verse de, Barclays'den döviz ve gelişen piyasalar makro strateji başkanı Mitul Kotecha, "Çin Merkez Bankası aynı zamanda yuan'daki kazanımlara karşı daha dirençli hale geliyor, özellikle dolar başına 7'ye yaklaştıklarında. Bu hem Çin Merkez Bankası hem de ihracatçılar için psikolojik olarak önemli bir seviye" dedi.

Devlete ait Shanghai Securities News, Pazartesi günü yayınlanan bir makalede yuan'ın "tek yönlü değer kazanımına asla bahis oynamayın" dedi.