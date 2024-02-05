Çin’de borsaya kote şirket sayısı 5346’ya çıktı

China Association tarafından yayımlanan aylık rapor; Shanghai, Shenzhen ve Beijing borsalarında işlem gören firma sayısının sırasıyla 2 bin 263, 2 bin 844 ve 237 olduğunu gösteriyor.

Çin borsalarındaki şirketlerin çok büyük çoğunluğunu, 2023 sonu itibarıyla ağırlıklı olarak imalat sektörü şirketleri ve iletişim ve bilişim ürünleriyle, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleriyle ilgili firmalar ile ayrıca toptan ve perakende ticaret şirketleri oluşturuyor.

Şirketler yerleşik bulundukları eyaletlere göre ayrıldığında ise bunların 872 adedinin Guangdong’da, 702 ve 690 tanesinin de sırasıyla Zhejiang ve Jiangsu’da olduğu görülüyor. Bu sayı, 2023 yılının sonu itibarıyla, borsada kote olan toplam firma sayısının yüzde 40’ına denk düşüyor.