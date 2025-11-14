Çin'de hanehalklarının hisse senedi alımları artıyor

Çin'de hane halklarını hisse senedi alımları artıyor. Çin Merkez Bankası verilerine göre, hisse senedi, fon ve güven hesapları ticareti için kullanılan banka dışı finans kuruluşlarında tutulan mevduatlar ekim ayında 1,8 trilyon yuan artarak 34,9 trilyon yuana yükseldi.

Bu artış, eylül ayında yaşanan 1,1 trilyon yuanlık düşüşün ardından geldi ve bu düşüş artık geçici bir sapma olarak görülüyor. Ekim ayı, 10 yıllık ortalamaların aştığı dördüncü ardışık ay oldu. Eylül ayındaki çıkışlar bile o ay için on yıllık ortalamadan daha küçüktü.

Hisse senedi alımlarının yeniden başlaması, Şanghay Bileşik Endeksi'nin ekim ayında yüzde 1,9 artmasıyla aynı döneme denk geldi. Endeks, yenilenen ABD-Çin ticaret gerilimlerine rağmen kazançlarını altıncı ardışık aya taşıdı ve kilit 4.000 puan seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Bu arada hane halkı yuan mevduatları ekim ayında 1,3 trilyon yuan düşerek 162,2 trilyon yuana geriledi.