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Çin'den gelen haberler sterlini güçlendirdi

Monex Europe analistleri, Çin'in ekonomik büyümeyi artırmak için gelecek yıl daha proaktif mali teşvik ve ılımlı bir şekilde daha gevşek para politikası sözü vermesinin ardından sterlinin yükseldiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Çin'den gelen haberler sterlini güçlendirdi
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Pazartesi günü Politbüro toplantısında yapılan açıklamanın risk iştahını desteklediğini ve sterlin için arka rüzgarlar sunduğunu belirtti.

Sterlin, Pazartesi günü yapılan ve Birleşik Krallık'ta işçi talebinin Kasım ayında düştüğünü gösteren bir REC anketine çok az tepki gösterdi. Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın iyi resmi işgücü piyasası verilerinin yokluğunda ankete yaptığı vurgu göz önüne alındığında bunun dikkate değer olduğunu ifade ederek, “Bize göre bu durum sterlinin taktiksel bazda biraz güçlü görünmesine neden oluyor” dedi.

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