Çin'den gelen haberler sterlini güçlendirdi

Pazartesi günü Politbüro toplantısında yapılan açıklamanın risk iştahını desteklediğini ve sterlin için arka rüzgarlar sunduğunu belirtti.

Sterlin, Pazartesi günü yapılan ve Birleşik Krallık'ta işçi talebinin Kasım ayında düştüğünü gösteren bir REC anketine çok az tepki gösterdi. Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın iyi resmi işgücü piyasası verilerinin yokluğunda ankete yaptığı vurgu göz önüne alındığında bunun dikkate değer olduğunu ifade ederek, “Bize göre bu durum sterlinin taktiksel bazda biraz güçlü görünmesine neden oluyor” dedi.