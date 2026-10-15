Çin'in ABD tahvillerini Kanada üzerinden tuttuğu iddiası tahvil faizlerini düşürdü

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DoubleLine Portföy Yöneticisi Vitaliy Liberman, ABD ile Kanada arasındaki gümrük tarifesi gerilimine rağmen Kanada'nın elindeki ABD Hazine tahvili ve borçlanma senedi stokunun hızla yükselerek yaklaşık 600 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Söz konusu artışın arka planında Çin'in olabileceğine yönelik piyasa duyumlarına dikkat çeken Liberman, Pekin yönetiminin ABD menkul kıymetlerini üçüncü ülkelerdeki saklama kuruluşlarına (saklama bankaları) kaydırdığını ifade etti. Bu stratejiyle Çin'in, ABD'nin bütçe açıklarını finanse etmedeki fiili rolünü perdelemeyi hedeflediği öne sürülüyor.

Çin'in resmi olarak bildirilen ABD tahvili portföyü son dönemde düşüş kaydetse de piyasa analistleri ve kurumsal yatırımcılar bu hareketin gerçek bir varlık tasfiyesinden kaynaklanmadığı görüşünde birleşiyor.

Uzmanlara göre Pekin, küresel piyasalarda ABD ekonomisinden ayrıştığı (decoupling) izlenimini pekiştirmek amacıyla menkul kıymetlerini doğrudan kendi adına tutmak yerine farklı ülkelerdeki saklama hesapları üzerinden yönetmeyi tercih ediyor.

Çin'in portföyündeki Amerikan tahvili varlıklarını azaltmadığı ancak başka ülkelere kaydırdığı yönündeki iddiaların ardından 10 yıllık ABD tahvil faizi düne göre 20 baz puan geriledi. Faiz %5,105 düzeylerinde işlem görüyor.