Çin'in tahvil ihalesinde talep rekor yüksek seviyede

Bloomberg News'in haberine göre, Çin'in gösterge niteliğindeki devlet tahvili ihalesine yönelik talep rekor seviyeye ulaştı.

10 yıl vadeli tahvil ihalesinde teklif-karşılama (bid-to-cover) oranı 7,23 olarak gerçekleşti. Bu oran, Bloomberg'in 2004'e kadar uzanan verilerine göre şimdiye kadarki en yüksek seviye oldu. Habere göre, ortalama getiri %1,7249 olarak oluştu.

İkincil piyasada ise 10 yıl vadeli Çin devlet tahvilinin getirisi büyük ölçüde değişmeyerek %1,74 seviyesinde işlem gördü.