Çin'in tahvil ihalesinde talep rekor yüksek seviyede
Çin'in 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde talep rekor yüksek seviyede gerçekleşti.
Bloomberg News'in haberine göre, Çin'in gösterge niteliğindeki devlet tahvili ihalesine yönelik talep rekor seviyeye ulaştı.
10 yıl vadeli tahvil ihalesinde teklif-karşılama (bid-to-cover) oranı 7,23 olarak gerçekleşti. Bu oran, Bloomberg'in 2004'e kadar uzanan verilerine göre şimdiye kadarki en yüksek seviye oldu. Habere göre, ortalama getiri %1,7249 olarak oluştu.
İkincil piyasada ise 10 yıl vadeli Çin devlet tahvilinin getirisi büyük ölçüde değişmeyerek %1,74 seviyesinde işlem gördü.