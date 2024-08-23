Çinko fiyatları 5 haftanın zirvesinde

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık çinko, TSİ 13.45'te %1,6 değer kazanarak 2.904 dolar/tona yükseldi ve 16 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin'deki en büyük 14 çinko izabe tesisi, bu hafta üretim hatlarındaki planlı bakımı ayarlama ve yeni kapasitenin devreye alınmasını erteleme konusunda anlaştı.

Analistler, çinko fiyatının bir miktar yakalama potansiyelinin olduğunu belirterek Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki (SHFE) stokların son iki ayda %33 düşerek keskin bir şekilde azaldığına dikkat çekti.

LME'de alüminyum, sıkışık hammadde arzı nedeniyle %0,8 artışla 2.500 dolar/ton ile Nisan ortasından bu yana en büyük haftalık kazancını elde etmeye hazırlanıyor.

LME'de bakır %1 artışla 9.220 dolar/tondan, nikel %1 artışla 16.770 dolar/tondan, kurşun %1,9 artışla 2.092,50 dolar/tondan ve kalay %1,3 artışla 32.735 dolar/tondan işlem gördü.