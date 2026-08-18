Çinli şirketlerin döviz satışları 8 ayın en düşük seviyesinde

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Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre bankaların müşterileri adına gerçekleştirdiği net döviz satışları temmuz ayında bir önceki aya göre yarıdan fazla azalarak 25,2 milyar dolara geriledi. Bu rakam Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviye oldu.

Yuan ise haziran sonundan bu yana dolar karşısında yalnızca yüzde 0,7 değer kazandı. Çin para birimi yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 3 yükselerek Asya para birimleri arasında güçlü performans göstermişti.

Şirketler dövizi elde tutmayı tercih ediyor

Döviz dönüşümlerindeki yavaşlama, Çin ekonomisindeki zayıflama ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla birlikte yuan görünümüne ilişkin daha temkinli bir yaklaşımın öne çıktığını gösteriyor.

BNY Kıdemli Stratejisti Geoffrey Yu, şirketlerin düşük yuan faizleri nedeniyle döviz pozisyonlarını taşımayı daha cazip bulduğunu belirtti. Çin ile ABD arasındaki faiz farkının geniş kalması, özellikle dolar cinsi varlıkların taşıma avantajını artırıyor.

Çin'de zayıf tüketim, düşük enflasyon ve süregelen gayrimenkul krizi para politikasının gevşek kalmasına neden olurken, 10 yıllık Çin devlet tahvili faizi bu ay yaklaşık bir yıl sonra ilk kez yüzde 1,70'in altına geriledi.

PBOC yuanın daha fazla değerlenmesini sınırlıyor

Çin Merkez Bankası da son dönemde yuanın hızlı değer kazanacağı yönündeki beklentileri sınırlamaya çalışıyor.

PBOC, temmuz sonundan bu yana günlük yuan referans kurunu piyasa beklentilerine kıyasla belirgin biçimde daha zayıf seviyelerde belirlerken, banka yetkililerinin temmuz ortasındaki açıklamaları da mevcut kur seviyelerinden rahatsız olunmadığına ve iki yönlü hareketlerin kabul edildiğine işaret etmişti.

Türev piyasalarındaki gelişmeler de benzer bir eğilime işaret etti. Temmuz ayında yeni vadeli döviz sözleşmelerinin net dengesi 4,7 milyar dolarlık yabancı para alımına döndü. Böylece dolar lehine pozisyonlanma Ocak 2025'ten bu yana ilk kez öne çıktı.

Temmuz verilerinin ayrıntıları, menkul kıymet yatırımları ve gelir transferleri bağlantılı güçlü döviz talebine işaret etti. Gelir transferlerindeki artışta, yurt dışında işlem gören Çinli şirketlerin temettü ödemeleri için yuanı dövize çevirmesi de etkili oldu.