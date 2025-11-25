  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çinli yatırımcılar Alibaba hisselerini artırıyor
Takip Et

Çinli yatırımcılar Alibaba hisselerini artırıyor

Alibaba’nın ikinci çeyrek bilançosu öncesinde Çin anakarasındaki yatırımcılar şirket hisselerini artırıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çinli yatırımcılar Alibaba hisselerini artırıyor
Takip Et

Hong Kong bağlantıları üzerinden yedi işlem günü üst üste alım yapan yerel yatırımcıların payı yüzde 11,07’ye çıkarak Tencent’in biraz üzerine çıktı. Son 60 işlem gününde Alibaba en çok tercih edilen hisse oldu.

Şirket hisseleri pazartesi günü yüzde 4,7 yükseldi. Bu artış, Alibaba’nın yapay zekâ aracı Qwen’in bir haftada 10 milyon indirmeye ulaşmasıyla desteklendi. Goldman Sachs, bulut gelirlerinde yıllık bazda yüzde 31 artış öngörürken, toplam gelirde yalnızca yüzde 1’lik yükseliş bekliyor. Bu durum, yapay zekâ harcamalarının şirketin kazançlarında ana odak noktası haline geldiğini gösteriyor.

Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte durağan kaldıAlmanya ekonomisi üçüncü çeyrekte durağan kaldıKüresel Ekonomi

 

Finans
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın 10 günün zirvesinde: İşte 25 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın 10 günün zirvesinde: İşte 25 Kasım 2025 güncel satış fiyatları
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor