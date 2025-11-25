Çinli yatırımcılar Alibaba hisselerini artırıyor

Hong Kong bağlantıları üzerinden yedi işlem günü üst üste alım yapan yerel yatırımcıların payı yüzde 11,07’ye çıkarak Tencent’in biraz üzerine çıktı. Son 60 işlem gününde Alibaba en çok tercih edilen hisse oldu.

Şirket hisseleri pazartesi günü yüzde 4,7 yükseldi. Bu artış, Alibaba’nın yapay zekâ aracı Qwen’in bir haftada 10 milyon indirmeye ulaşmasıyla desteklendi. Goldman Sachs, bulut gelirlerinde yıllık bazda yüzde 31 artış öngörürken, toplam gelirde yalnızca yüzde 1’lik yükseliş bekliyor. Bu durum, yapay zekâ harcamalarının şirketin kazançlarında ana odak noktası haline geldiğini gösteriyor.