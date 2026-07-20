Çip depremi Citi'yi harekete geçirdi: Güney Kore hisselerinde tavsiye düşürüldü

Citi, çip hisselerindeki sert dalgalanma nedeniyle Güney Kore hisseleri için tavsiyesini düşürdü. Güney Kore piyasası yaklaşık bir yıldır Citi'nin "ağırlık artır" kategorisinde bulunuyordu. Kospi Endeksi, yapay zeka hisselerine yönelik güçlü ilgiyle 2026'nın en iyi performans gösteren borsası haline gelirken, son haftalarda tek hisseye dayalı kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına yönelik bireysel yatırımcı ilgisi ve değerleme endişeleri nedeniyle sert dalgalandı.

Citi, müşterileriyle yapılan görüşmelerin neredeyse tamamında 2026'nın ikinci yarısında piyasa performansının teknoloji hisseleri dışına yayılma ihtimalinin gündeme geldiğini belirtti. Ancak banka, gelişen ülke portföylerinde teknoloji sektöründen tamamen uzaklaşma konusunda temkinli yaklaşımını sürdürüyor.

Yapay zeka temasına uzun vadede olumlu bakmaya devam eden Citi, Güney Kore'yi nötr seviyesine çekerken Çin tavsiyesini "ağırlık artır"a yükseltti. Banka, Tayvan piyasaları için de "ağırlık artır" tavsiyesini korudu.

Yardeni Research de yükselen petrol fiyatları, şahin Fed politikalarının desteklediği güçlü dolar ve Güney Kore ile Tayvan'da belirginleşen yapay zeka yorgunluğunu gerekçe göstererek gelişen piyasalar için tavsiyesini "piyasa ağırlığı" seviyesine düşürdü.

Yardeni, temmuz ayında piyasa liderliğinde belirgin bir değişim yaşandığına dikkat çekerek, yıl genelindeki yükselişe öncülük eden Güney Kore ve Tayvan'ın ay başından bu yana en kötü performans gösteren piyasalar olduğunu belirtti.

Güney Kore hisseleri temmuz ayında yüzde 23 düşmesine rağmen yıl başından bu yana yüzde 55 yükselişte bulunuyor.