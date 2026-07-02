Çip sektöründe kar realizasyonu: Asya teknoloji hisseleri Nikkei endeksini aşağı çekti

Büyük dil modellerinin ve veri merkezlerinin işletim maliyetleri üzerine yoğunlaşan finansal raporlar, küresel yarı iletken piyasasında hızlı bir nakde geçiş dalgası başlattı. Batı borsalarındaki teknoloji hisselerinin öncülüğünde yaşanan bu ivme kaybı, yeni işlem gününde Asya finans merkezlerindeki risk iştahını doğrudan baskıladı. Fiyatlama seviyesi oldukça yükselen çip sektörü hisselerinde gözlenen kar realizasyonları, Japonya’nın gösterge endeksi Nikkei 225’in %2,33 değer kaybetmesiyle sonuçlandı. Yaşanan bu finansal geri çekilme, çip fabrikalarına parça tedariği ve hassas donanım sağlayan sanayi devlerinin piyasa değerlerinde milyarlarca yenlik erimeyi beraberinde getirdi.

Sektörel bazda yoğunlaşan bu satış baskısının temelinde, bilişim firmalarının yapay zeka donanımları için yaptıkları harcamaların ticari geri dönüş sürelerine dair tırmanan endişeler yer alıyor.

Donanım pazarında kapasite endişeleri

Tokyo Borsası'ndaki kayıpların odağında, çip imalat hatları için kritik önemdeki litografi ve test mekanizmalarını üreten firmalar bulunuyor. Küresel çip üreticilerinin yeni fabrika yatırımlarını yavaşlatabileceğine dair beklentiler, Tokyo Electron gibi endeks ağırlığı yüksek olan sanayi devlerinin pay senetlerinde %5’i aşan ani düşüşleri tetikledi.

Aynı zaman diliminde Güney Kore borsasında işlem gören bellek üreticilerinin de benzer satış baskılarına maruz kalması, bölgesel teknoloji ekosistemindeki üretim kotalarının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Firmaların stok eritme hızındaki değişim, tedarik zincirinin finansal marjları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Teknoloji piyasalarında dengelenme arayışı

Yarı iletken pazarında gözlenen bu bölgesel geri çekilme, donanım tedariğinde bütçe optimizasyonuna giden uluslararası alıcıların da hareket alanını etkiliyor. Borsalardan yansıyan veri akışları, teknoloji endekslerindeki bu hareketin kalıcı bir çöküşten ziyade, aşırı ısınan yapay zeka piyasasında rasyonel fiyatlama seviyelerine geri dönüş amacı taşıdığını gösteriyor.

Asya genelinde tahvil getirilerinin yükselmesi de kurumsal fonların yüksek riskli varlıklardan daha güvenli finansal enstrümanlara kaymasını hızlandırıyor. Borsadaki bu genel satış eğilimi, önümüzdeki çeyrekte uluslararası teknoloji yatırımlarının finansman maliyetlerini ve çip üreticilerinin yeni kapasite harcamalarını doğrudan etkiliyor.