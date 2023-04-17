Citi, 2023 altın fiyatı tahminini yükseltti

Citigroup, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 artırarak 2050 dolar seviyesine çıkardı.

Altın fiyatında yukarı hareketin devam için 2075-2100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini belirten Citi; ancak fiziki talep istikrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin fiyatın 2023'ün ikinci yarısında daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguladı.

Altın 13 ayın zirvesini gördü

ABD’den gelen ekonomik verilerle dolar dünyada güç kaybederken, bu durum altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü 2048 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesine görmüştü.

Ons altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık olarak yüzde 12 kazandırırken, tarihi zirvesini 2075 dolar ile Ağustos 2020 tarihinde görmüştü.