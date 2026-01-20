Citi, Avrupa hisseleri için tavsiyesini revize etti
Citi, artan transatlantik gerilim ve gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin Avrupa hisseleri için kısa vadeli yatırım görünümünü zayıflattığını belirterek, kıta Avrupası için tavsiyesini “nötr” seviyesine indirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Grönland’ı satın almasına izin verilene kadar sekiz Avrupa ülkesine ek tarifeler uygulama tehdidinde bulunması, yeni ticaret belirsizliklerini gündeme taşımıştı.
Citi, küresel varlık dağılımında Avrupa’yı “nötr”e çektiklerini belirtirken, pan-Avrupa STOXX 600 endeksi için 2026 sonuna kadar hâlen yukarı yönlü potansiyel öngördüklerini ancak risk-getiri dengesinin başka bölgelerde daha cazip olduğunu belirtti.