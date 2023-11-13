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Citi üç Türk bankası için tavsiyelerinde değişikliğe gitti

ABD merkezli Citi, Türkiye'de bankacılık sektörünün üç önemli oyuncusuna yönelik tavsiyelerinde değişikliğe gitti.

Haber Merkezi
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Citi üç Türk bankası için tavsiyelerinde değişikliğe gitti
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Citi; Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA'ya yönelik tavsiyelerini aşağı yönlü olarak revize etti.

Citi Analisti Simon Nellis Garanti BBVA için 'nötr' olan tavsiyesini 'sat'a indirdi. Nellis'e göre kurumun hedef fiyatı 42,80 TL.

Nellis'in 'nötr'den 'sat'a çevirdiği tavsiyesi Yapı Kredi için de geçerli. Yapı Kredi'nin hedef fiyatı ise 15 TL.

Citi, Akbank için ise 'al' olan tavsiyesini 'nötr'e düşürdü. Akbank'ta hedef fiyat ise 33,80.

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